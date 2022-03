Take Off Bakü başvuruları devam ediyor Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez uluslararası arenada 26-29 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleştirilecek. Azerbaycan TEKNOFEST için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, festival kapsamında düzenlenen Take Off Bakü için de başvurular 31 Mart’a kadar devam ediyor.

