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Teknoloji TEKNOFEST 2020de geleceğin araçları yarışacak
BİLİM OTOMOBİL DİĞER

TEKNOFEST 2020'de geleceğin araçları yarışacak

Bu yıl 3. kez düzenlenen TEKNOFEST'te yapılan yarışmalardan biri de Otonom araçlar ile ilgili. Robotaksi Binek Otonom araçların yarışacağı etkinlik Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Yarışlarda 2'si lise 15'i çeşitli üniversitelerden olmak üzere 17 takım mücadele edecek.

Haber Merkezi AA
Otonom araçlar yarışacak.
Otonom araçlar yarışacak.

TEKNOFEST bu yıl 21 farklı alanda etkinlikler düzenlerken bunlardan biri de otonom araçlar ile ilgili oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim Vadisi ve HAVELSAN'ın düzenlediği Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın finalinde 2'si lise 15'i çeşitli üniversitelerden olmak üzere 17 takım mücadele edecek.

  • TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, insansız araçlar alanındaki teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklenmesini amaçlayan yarışlar, Gebze Bilişim Vadisi'nde oluşturulan pistte bugün takımların kayıtlarının alınması ve teknik kontrollerle başladı.

Program kapsamında ekipler bugün ve yarını teknik kontrollerle geçirecek. 10 Eylül'e kadar sürecek yarışma, test parkuru üzerinde tüm takımların, geliştirmiş olduğu araçlarını otonom olarak trafik işaretleri ve belirlenen yarışma kuralları çerçevesinde yarıştırabilecekleri heyecanlı bir ortamda gerçekleştirilecek.

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TEKNOFEST 2020

Yurt dışından da başvuranlar oldu

Katılımcılarını otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik eden yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

  • Yarışmaya katılan "Robotaksiler" tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda görev yapacak. Aracın görevi kent içi tipik bir taksiye benzer şekilde sabit bir noktadan başlayıp, bir bitiş/duruş noktasında biten şehir içi rotada seyahat edecek.

Yurt dışından 5, yurt içinden 127 olmak üzere 132 takımın başvuru yaptığı yarışmada, 2'si lise takımı olmak üzere 17 takım finale kalmaya hak kazandı.

Kurallara uygun yolcu alma, yolcu indirme, park yerine ulaşma, uygun park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak.

Yarışmada birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin, üçüncü 35 bin lira ödül verilecek.

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