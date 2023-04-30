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Teknoloji

TEKNOFEST'i üç günde bir milyona yakın vatandaş ziyaret etti

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul, birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

14:31 . 30/04/2023 Pazar
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TEKNOFEST 2023

TEKNOFEST 2023

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliği ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde ise 600 bin kişi ziyaret etti. 5 gün sürecek etkinlik ilk 3 gününde toplam 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Birçok etkinlik ve gösteri var

Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

1 Mayıs'a kadar devam edecek

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor.

Gösteriler nefes kesiyor

TEKNOFEST 2023 kapsamında Türk Hava Kuvvetleri İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuşta, Airbus A400M Atlas, SOLOTÜRK, F-16 ve F-4E 2020 tipi uçaklar görev aldı. TEKNOFEST, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.

Festival kapsamında Hürkuş gösteri yaptı. Festival kapsamında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma uçuş gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Söz konusu gösteriler, 1 Mayıs'a kadar devam edecek.



#TEKNOFEST
#2023
#İstanbul
#teknoloji
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