Teknofest'te bu yıl ilk kez tarım teknolojileri rekabet edecek

Gaziantep'te 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Teknofest'te, bu yıl ilk kez tarım teknolojilerinde de takımlar rekabet edecek.

Tarım teknoloji sektörünün girişimci ve yatırımcılar için yakın dönemin en önemli alanı olacağı biliniyor. Sektör, 2020 yılı içinde ülkemizdeki milli teknoloji hamlesi ile birlikte ivme kazanacak.

Teknofest, Anadolu’ya tarım teknolojileri ile geliyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin teknoloji iştiraki olan Tarnet, “tarım teknolojileri” alanındaki tecrübesini Teknofest’te katılımcılar ile paylaşacak.

Genç girişimcilere destek vermek hedefleniyor

Tarnet festival boyunca tarım teknolojileri alanında yarışmalar düzenleyecek ve böylece teknoloji severlerin Türkiye’deki tarımın gelişmesi için destekler sunmasına yardımcı olacak. 850.000 Çiftçi Ortağı, 1625 Kooperatifi ve 15 şirketi ile pazarın en büyük oyuncularından olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu yarışma ile özellikle genç girişimcilere destek vermeyi hedefliyor.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 olan Ödüllü Yarışmaları genç girişimciler ile buluşturacak olan Tarnet’in, Tarım Teknolojileri yarışma başlıkları şöyle sıralanıyor:

1- Akıllı tarım teknolojileri

2- Sulama ve gübreleme sistemleri

3- Sera otomasyon sistemleri

4- Tarımda drone teknolojilerinin kullanılması

5- Otomatik dümenleme sistemleri

6- Dijital feromon tuzak teknolojileri

7- Erken uyarı sistemleri

8- Hayvancılık teknolojileri

Tarnet ile Teknofest 2020 alanına gelecek olan Tarım Teknolojileri yarışmaları ile ilgili olarak T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar ise şunları söyledi:

“ Teknofest’i Anadolu’ya taşımalarının amaçlarından biri de İstanbul’a gelemeyen gençlerle ve çocuklarla buluşmak. Onların gözlerindeki pırıltının en kıymetli umut ışığı olduğunu, bu umut ışığının sayısını artırmak istiyoruz”

"Gençler projeleriyle geleceğe yön verecek"

Ayrıca bu yıl çok daha geniş yelpazede sağlıktan tarıma ve çevreye olmak üzere hayatın her noktasına dokunan sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanları kapsayan kapsamlı yarışmalar düzenleyeceklerini, bu yarışmalar ile de gençlerimizin üreteceği projelerle dünyanın geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz.” dedi.

REKLAM