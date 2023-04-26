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Teknoloji

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Türksat 6A 2 milyarlık nüfusu kapsayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, yıl sonunda ya da 2024'ün başında uzaya fırlatılacağını bildirdi. Haberleşmede coğrafya ve nüfus anlamında kapsama alanının genişleyeceğini dile getiren Mandal, ''Türksat 6A 2 milyarlık nüfusu kapsayacak'' ifadelerini kullandı.

11:43 . 26/04/2023 Çarşamba
DHA
Alan noktasının Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'yı kapsaması bekleniyor.

Alan noktasının Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'yı kapsaması bekleniyor.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, gözlem uydusu sınıfındaki İMECE uydusunun ardından, haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve milli olarak tasarlanıp geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, iletişimde 5G ve 6G seviyesine geçişte önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor. Halihazırda aktif görevde olan Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B'ye ek olarak fırlatılması planlanan Türksat 6A ile birlikte, Türkiye'nin haberleşme uydusu sayısı toplamda 6 olacak.


'Bu yılın sonunda fırlatmış olacağız'



DHA'ya konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, bu zamana kadarki haberleşme uydularının dışarıdan tedarik edildiğini hatırlatarak, Türksat 6A'nın ise Türkiye'nin yerli ve milli olarak tasarlanıp geliştirilen ilk haberleşme uydusu olacağını ve bu özelliğiyle kritik öneme sahip olduğunu aktardı. Mandal, teknolojik gelişmelerin dünya ile eş zamanlı olarak sürdürülebilmesinde haberleşme uydularının önemine dikkat çekerek, "Dünyada bu kadar haberleşmenin, akıllı sistemlerin ön planda olduğu ortamda; 5G'ye ve daha ileride 6G'ye geçişte daha yüksek kapasiteye sahip uydularınızın olması da en az gözlem uyduları kadar önemli. Belki sivil kullanıma yönelik gibi görünüyor ama haberleşmenin gelecekte gittiği boyut çok kritik olacağı için lider ülke olarak bu hizmete de sahip olmanız gerekir. O yüzden Türksat 6A projesi de bu şekilde başlatılmıştı. Bu yılın sonunda ya da 2024'ün başında Türksat 6A uydumuzu fırlatmış olacağız" diye konuştu.


'İMECE'nin 3 katı büyüklüğünde'



Türksat 6A'nın yapımında, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü dahil olmak üzere toplamda 4 kurumun olduğunu aktaran Mandal, "Bizimle birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Aselsan ve CTech olarak bu süreci birlikte yürütüyoruz. Bu uydunun ağırlığı 4,5 ton. Bulunacağı yörünge de 36 bin kilometrede yer alacak. Türksat 6A, İMECE'nin 3 katı büyüklüğünde. Bizim bu uydularımızı, gençlerin uydu konusunda heyecanlarının artması, daha iyilerini yapabilmeleri noktasında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergiliyor olacağız. Bizim orada bulunacak araştırmacılarımızdan, mühendislerimizden kafalarındaki bütün sorulara cevap alma fırsatı bulacaklar. Tüm vatandaşlarımızı İMECE'yi, Türksat 6A'yı yakından görmek için TEKNOFEST'e bekliyoruz " ifadelerini kullandı.


'Kapsama alanı genişleyecek'


Türksat 6A ile birlikte kapsama alanındaki genişlemenin ne kadar olacağı hakkında da konuşan Mandal, "Türksat 5A ve Türksat 5B uydularımızla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya doğru kapsama alanı sağlıyordu. Türksat 6A ile birlikte coğrafya ve nüfus anlamında kapsama alanı genişleyecek. 2 milyarlık nüfusu kapsayacak. Alan noktasında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak; daha önceki uydularımız bu alanları kapsamıyordu. Burada iletişim artacak. İletişimin artması demek ticaretin artması demek. Ticaretin artması ise daha fazla işbirliği demek. Büyük nüfuslu bölgelerle iletişim daha aktif ve verimli olacak" değerlendirmesine bulundu.


Türkiye'nin gururu yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE yörüngeye yol alıyor
Türkiye'nin gururu yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE yörüngeye yol alıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu başladı. İMECE saat 9.47'de uzaya fırlatıldı. Milli uydu İMECE 680 kilometrelik irtifadan görüntü aktaracak. İMECE'nin güç ve haberleşme alt sistemlerini TÜBİTAK üretti. Fırlatma töreni TÜBİTAK Uzay'ın yer takip istasyonundan yapıldı. Uydu dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek teknolojiye sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin uzaya fırlatılma törenine videomesaj gönderdi. Erdoğan, ''İMECE'yi Türkiye Yüzyılının habercisi olarak uzaya yolcu ettik. Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyete kazandıracak. Ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Kritik uydu teknolojilerini yerli imkanlarla geliştirdik'' ifadelerini kullandı.

#Türksat 6A
#kapsama alanı
#İMECE
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