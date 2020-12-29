Turkcell'de mutlu çalışan deneyimi için yapay zeka kullanılıyor

Mülakatlar bile görüntülü görüşmelerle yapıldı. Bu da işe alım süreçlerine hız ve verim kazandırdı. Operatör olarak farkımızı ortaya koyarak bu sürece dahil olduk ve adaylarla yapılan görüntülü mülakatlarda yapay zekadan destek alarak duygu durum analizleri yaptık. Teknolojik olarak altyapının dijitalleşmesi kadar ‘deneyimin dijitalleşmesi’ de bizim için çok önemli. Turkcell’de çalışanlarımızın iş başvurusundan itibaren tüm süreç ve deneyimlerini yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri ile destekleyerek dijital olarak yönetiyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz ‘HR Mobile Dashboard’ ile günlük operasyonlarımızı ve süreçlerimizi gerçek zamanlı verilerle izliyor, mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz.

REKLAM