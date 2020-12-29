Teknoloji Turkcellde mutlu çalışan deneyimi için yapay zeka kullanılıyor
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Turkcell'de mutlu çalışan deneyimi için yapay zeka kullanılıyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "HR Mobile Dashboard ile günlük operasyonlarımızı ve süreçlerimizi gerçek zamanlı verilerle izliyor, mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz." dedi.

Yunus Emre Şahin İHA
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

Çalışan mutluluğuna önem veren Turkcell, İK süreçlerini dijitalleştirerek çalışanlarını destekleyecek, geliştirecek ve her ortamda daha keyifle çalışmalarını sağlayacak araç ve platformlar sunmayı sürdürüyor.

Pandemisebebiyle işe alım süreçlerinde ya da mevcut çalışma sisteminde herhangi bir duraksama yaşamadıklarını aksine yeni gelişmelerle İK süreçlerini dijitalleştirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2020 yılında pandeminin etkisiyle esnek ve çevik çalışma modellerinin yanı sıra çalışan deneyimini odağa alan İK yaklaşımları oluştuğunu söyledi.
İşe alım, yetenek keşfi ve gelişim gibi temel İK fonksiyonlarının uzaktan yürütülmeye başladığını aktaran Erkan'ın konuyla alakalı tam açıklaması şu şekilde:

  • Mülakatlar bile görüntülü görüşmelerle yapıldı. Bu da işe alım süreçlerine hız ve verim kazandırdı. Operatör olarak farkımızı ortaya koyarak bu sürece dahil olduk ve adaylarla yapılan görüntülü mülakatlarda yapay zekadan destek alarak duygu durum analizleri yaptık. Teknolojik olarak altyapının dijitalleşmesi kadar ‘deneyimin dijitalleşmesi’ de bizim için çok önemli. Turkcell’de çalışanlarımızın iş başvurusundan itibaren tüm süreç ve deneyimlerini yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri ile destekleyerek dijital olarak yönetiyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz ‘HR Mobile Dashboard’ ile günlük operasyonlarımızı ve süreçlerimizi gerçek zamanlı verilerle izliyor, mutlu çalışan deneyimini yaşatmak için büyük veriyi kullanıyor ve geleceğe dayalı tahminlerde bulunuyoruz.

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