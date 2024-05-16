Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı YETEV Okulları öğrencileriyle buluştu

Türkiye’nin ilk astronotu ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Yaptığı deneyleri ve edindiği tecrübeleri öğrencilere aktaran Gezeravcı, genç zihinleri uzayın sonsuzluğuna doğru yolculuğa çıkardı.





Gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gezeravcı, "Bugün burada bulunmamızın nedeni uzaya giden yolda yürüyecek olan asıl geleceğin kahramanlarına hak ettikleri bu hikâyenin mutluluk ve gururunu yaşatmak. Bu hikâyenin, bu yolculuğun bundan sonra asıl kahramanları sizler olacaksınız. Bugün bu sıralarda değerli öğretmenlerimizin size aktardıklarıyla yarın bir gün kendi ülkemizin üretmiş olduğu uzay araçlarının içerisinde kendi ülkemizin uzay alanında yapacağı bütün çalışmalarda sizlerin imzaları olacak" dedi.





Şimdiki gençlerin ve öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirten Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gençlerin uzayla ilgili resmettikleri hayallerin gerçek olması için ihtiyacı olan her şeyi gençlerin önüne serdiğini dile getirdi.

“Türkiye'mizin uzaya gönderilecek olan uydusu sadece bu ülkenin çocuklarından oluşan mühendisler tarafından yapılmış bir uydu olacak”

Uzay görevine seçilme ve hazırlık süreçlerini anlatan Gezeravcı, "Ülkemiz birçok farklı noktadan dünyayı gözlemlemek ve evlerimizde kullandığımız televizyonlara yayınları ulaştırmak için uzaya uydu gönderiyor. Bugüne kadar bizim ülkemizdeki bilim insanları bu uyduları yaparken yurt dışında bu işleri yapan, bilen kurumlarla iş birliği yaparak onlarla birlikte üretiyordu. Ama bu yıl siz yaz tatilinizdeyken Türkiye'mizin uzaya gönderilecek olan uydusu tıpkı sizler gibi sadece bu ülkenin çocuklarından oluşan mühendisler tarafından yapılmış bir uydu olacak. Kendi evimizin içinde yapılmış bir uydu. Bu uydu uzaya giderek bizi dünyadaki kendi uydusunu yapan 11'inci ülke yapacak. Bu çok önemli bir gelişme.”

“Önümüzdeki yıllarda ülkemiz kendi topraklarımızdan kendi uydularını fırlatmaya başlayacak”

Diğer bir gelişmeyi aktaran Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda ülkemiz artık başka topraklardan değil, kendi topraklarımızdan ve kendi kontrolümüzde olan, bizim yönettiğimiz başka noktalardan kendi uydularımızı fırlatmaya başlayacak. İşte bu da burada (misyonda) yazılı olan ödevlerden bir tanesi. Tıpkı öğretmenlerimizin verdiği ders ve ödevleri akşam eve gittiğimizde yaptığımız gibi, ülkemizin bilim insanları da Türkiye Uzay Ajansımız tarafından bir araya getirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu ödevleri teker teker çalışarak yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla uzay alanında ilerleyen yıllarda sizlerin faaliyet göstereceği çok daha fazla geniş çalışma alanları olacak.”

“32 ilde 100 binin üzerinde kardeşimizle bir araya geldik”

Alper Gezeravcı, geleceğe yönelik her türlü planının en büyük dayanağının genç nüfus ve bugünün gençleri olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Memleketimizin, ülkemizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya koyulan misyon kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu görev, bu kardeşlerimizin gelecekte yürüyecekleri yola ve hayallerine ışık tutan bir ilham hikayesi oldu. Ziyaret ettiğimiz 32 ilde, 40'ın üzerinde üniversitede, bilim merkezi ve okulumuzda 100 binin üzerinde kardeşimizle bir araya geldik. Toplumumuzda, hak ettiğimiz bu haklı gururu ayağa kaldırmaya vesile olacak bu ilham kaynağı görevin yansımalarını sonuna kadar görüyoruz. Ve gençlerimizdeki bu heyecanı, potansiyellerini aktarma konusundaki bu şevklerini bizzat müşahede ediyoruz. Son derece mutluyuz."

Etkinliğin sonunda YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Türkiye’nin uzaydaki gururu ve ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya uzay bilimine katkılarından dolayı şükranlarını sunarak bir plaket takdim etti. Plaketin ardından, geleceğin bilim insanları olma yolunda ilerleyen öğrenciler, Gezeravcı’ya çiçeklerini sunarak teşekkürlerini ifade ettiler.







