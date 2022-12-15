Teknoloji Twitter Elon Muskın özel jetini takip eden şahsın hesabını askıya aldı
SOSYAL MEDYA

Twitter Elon Musk'ın özel jetini takip eden şahsın hesabını askıya aldı

Twitter Inc., Elon Musk'ın özel jetini gerçek zamanlı olarak takip eden bir hesabı askıya aldı ve milyarder, "çılgın bir takipçi" tarafından takip edildiğini söyledikten sonra hesabın operatörüne karşı yasal işlem başlatma tehdidinde bulundu.

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Haber Merkezi Reuters
Twitter Elon Muskın özel jetini takip eden şahsın hesabını askıya aldı
Arşiv

Askıya alma, Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk'ın ifade özgürlüğü taahhüdünün hesabı yasaklamamayı da kapsadığını söylemesinden sadece bir ay sonra geldi.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney tarafından işletilen ElonJet, askıya alınmadan önce kamuya açık verileri kullanarak Musk'ın özel jetinin hareketlerini takip etmişti.

Raporlama sırasında Sweeney'nin diğer hesapları da askıya alındı.

Twitter, "canlı konum bilgilerini" paylaşmanın politikasını ihlal ettiğini söyledikten sonra "bot" veya otomatikleştirilmiş hesabı tekrar askıya almadan önce kısa bir süre için eski durumuna getirdi.

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