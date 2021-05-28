Teknoloji Twitter ücretli aboneliğe geçiyor Aylık 30 TL ödeyen tweetini geri alabilecek
İNTERNET

Twitter ücretli aboneliğe geçiyor: Aylık 30 TL ödeyen tweet'ini geri alabilecek

Kısa süre önce Scroll isimli haber okuma girişimini satın alan Twitter, abonelik sistemini de hayata geçiriyor. Şu anda uygulama içi satın alma kısmında görünen özellik, aylık ödeme yapanlar için ek detaylar getiriyor. Bunlar arasında tweet'lerin geri alınabiliyor olması ise ilk sırada geliyor. Ama ilerleyen süreçte ücretli abonelere çok daha farklı özelliklerin sunulması söz konusu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter ücretli aboneliğe geçiyor: Aylık 30 TL ödeyen tweetini geri alabilecek
Twitter

Twitter'ın ücretli bir abonelik modeli sunacağı uzun süredir biliniyor. Platform son olarak bir abonelik hizmeti için planlarını istemeden onaylamış olabilir. Bu özellik henüz tam olarak etkinleştirilmemiş gibi görünse de şirketin App Store girişine 'Twitter Blue' için ayda 2.99 ABD doları tutarında uygulama içi satın alma eklendi.

Tweet geri alma ve ek özelleştirme seçenekleri sunuluyor.

Güncelleme, daha önce Twitter Blue ile ilgili ayrıntıları ortaya çıkaran uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından fark edildi. Wong tarafından paylaşılan görüntülere göre hizmet, bir tweet'i geri al özelliğinin yanı sıra uzun ileti dizilerini görüntülemeyi kolaylaştıran bir okuyucu modu da giçeriyor. Ayrıca yeni uygulama simgeleri gibi ek özelleştirme seçenekleri de sunuluyor.

Twitter yöneticileri daha önce bu konuyla alakalı konuşmuştu. Şirket kısa süre önce abonelerin haber içeriğini reklamsız görüntülemesine olanak tanıyan bir girişim de satın aldı.

Twitter'ın abonelik paketinde uygulama içi satın alma ücreti kısmında 2.99 dolarlık abonelik görünüyor.
Twitter'ın abonelik paketinde uygulama içi satın alma ücreti kısmında 2.99 dolarlık abonelik görünüyor.

App Store'a uygulama içi satın alma işleminin eklenmesi, hizmetin piyasaya sürülmeye yakın olabileceğinin ilk resmi işareti. Uygulama içi satın alma, Twitter'ın resmi App Store listesinde yer alsa da, uygulamada resmi olarak etkinleştirilmemiş gibi görünüyor. Ancak Wong hizmete kayıt yapılabileceğini özellikle belirtiyor.

Türkiye'deki fiyatlandırmayla alakalı bazı söylentiler de var. Hatta ortaya çıkan bilgilere göre Twitter Blue aboneliğinin Türkiye fiyatı 30.99 TL olacak.

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