Twitter yakında gezinme çubuğunu özelleştirmeyi sağlayacak

Twitter hem Android hem de iOS mobiluygulaması için yepyeni özellikleri duyurmaya devam ediyor. Son olarak hayata geçirilen yapı ise Twitteruygulamasının gezinme çubuğunun kişiselleştirilmesini sağlıyor. Yani böylece alttaki kontrol düğmeleri basit bir şekilde özelleştirilebiliyor.

#Twitter keeps working on the ability to customize the navigation bar 👀

Here's how you can customize the navigation bar 👇🏻 pic.twitter.com/HL0bf8Tw8t

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 25, 2021

Sosyal ağlardaki gizli özellikleri ortaya çıkarmayı başaran Alessandro Paluzzi'nin açıkladığı gibi Twitter uygulamasında bulunan yeni seçenek, kullanıcıların gezinme çubuğu sekmelerini değiştirmesini sağlıyor.

Uygulamanın gezinme çubuğunda varsayılan olarak Ana Sayfa, Arama, Bildirimler ve Mesajlar simgesi geliyor. Ancak Spaces ve Communities gibi yeni özelliklerle gezinme çubuğu biraz genişliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni özellik ise kullanışlı düğmelerin seçilmesini sağlıyor. Yani aslında kullanıcılar kendisine uygun şekilde düzenleme yapabiliyor.

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