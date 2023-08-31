Uçak yangınlarına son teknoloji yerli çözüm: ARFF araçları ile ilk üç dakikada müdahale ediliyor

ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji uçak yangını söndürme cihazlarını Yeni Şafak'a tanıttı.
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ile devam ediyor.
Tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST, başkentte 7'den 70'e ziyaretçilerini kabul ediyor.
Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun, uçak yangınlarını söndüren son teknoloji ARFF'ye ilişkin detayları görüntüledi. ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji ile donatılmış özel cihazları tanıttı.
"Yüz kilometre hızla dahi uçağa müdahale edebiliriz"
Aytin, havalimanlarına özel araçları şöyle anlattı: