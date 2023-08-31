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Teknoloji

Uçak yangınlarına son teknoloji yerli çözüm: ARFF araçları ile ilk üç dakikada müdahale ediliyor

Teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını bu kez Ankara'da açan TEKNOFEST, tüm hızıyla devam ederken Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun, uçak yangınlarını söndüren ARFF'ye ilişkin detayları görüntüledi. Altun'un mikrofonuna konuşan ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji ile donatılmış özel cihazları tanıttı. Aytin, "Bu araç 80 kilometre saniye hıza 40 saniyede ulaşmaktadır. Bir uçak kaza yaptığında piste sürüklenirken dahi biz bu araçla peşinden giderken yüz kilometre hızla dahi ona müdahale edebiliriz." dedi.

17:03 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji uçak yangını söndürme cihazlarını Yeni Şafak'a tanıttı.

ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji uçak yangını söndürme cihazlarını Yeni Şafak'a tanıttı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ile devam ediyor.

Tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST, başkentte 7'den 70'e ziyaretçilerini kabul ediyor.

Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun, uçak yangınlarını söndüren son teknoloji ARFF'ye ilişkin detayları görüntüledi. ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji ile donatılmış özel cihazları tanıttı.

"Yüz kilometre hızla dahi uçağa müdahale edebiliriz"

Aytin, havalimanlarına özel araçları şöyle anlattı:

"Biz yakıt yangınlarıyla mücadele ettiğimiz için burada üç dakika içerisinde hızlıca müdahale edip o uçağın yanmasını engellemek ve bu sayede de uçak içerisinde bulunan yolcuların hızlıca kurtarılmasını sağlamak için burada konuşlanmış bulunmaktayız Araçlarımız bizim ARFF'de tüm havalimanlarında ekipmanlarımız son teknoloji donanım ile donatılmış havalimanına özel araçlardır. Mesela burada stantlarda gördüğümüz araç hem yerli üretim, volkan itfaiyenin bir aracıdır. 8×8 özelliğe sahip. 15 bin litre su, iki bin litre köpük ve 500 kilogram da yangın söndürme tozu üzerinde bulundurmaktadır. Bu araç 80 kilometre saniye hıza 40 saniyede ulaşmaktadır. Bu araçta ayrıca çift motorumuz bulunmaktadır. Bin 200 beygir motor vardır. Bir uçak kaza yaptığında piste sürüklenirken dahi biz bu araçla peşinden giderken yüz kilometre hızla dahi ona müdahale edebiliriz. Söndürme yapabiliriz."



#Teknofest
#ARFF
#Ankara
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