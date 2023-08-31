Uçak yangınlarına son teknoloji yerli çözüm: ARFF araçları ile ilk üç dakikada müdahale ediliyor

"Biz yakıt yangınlarıyla mücadele ettiğimiz için burada üç dakika içerisinde hızlıca müdahale edip o uçağın yanmasını engellemek ve bu sayede de uçak içerisinde bulunan yolcuların hızlıca kurtarılmasını sağlamak için burada konuşlanmış bulunmaktayız Araçlarımız bizim ARFF'de tüm havalimanlarında ekipmanlarımız son teknoloji donanım ile donatılmış havalimanına özel araçlardır. Mesela burada stantlarda gördüğümüz araç hem yerli üretim, volkan itfaiyenin bir aracıdır. 8×8 özelliğe sahip. 15 bin litre su, iki bin litre köpük ve 500 kilogram da yangın söndürme tozu üzerinde bulundurmaktadır. Bu araç 80 kilometre saniye hıza 40 saniyede ulaşmaktadır. Bu araçta ayrıca çift motorumuz bulunmaktadır. Bin 200 beygir motor vardır. Bir uçak kaza yaptığında piste sürüklenirken dahi biz bu araçla peşinden giderken yüz kilometre hızla dahi ona müdahale edebiliriz. Söndürme yapabiliriz."