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UNICEF yapay zeka kullanımında yaşın önemine vurgu yaptı: Çocuklar üç kat hızlı benimsiyor

UNICEF yapay zeka kullanımında yaşın önemine vurgu yaptı: Çocuklar üç kat hızlı benimsiyor

21:5930/06/2026, Salı
AA
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Çocukların yapay zeka kullanımının hızlanmasıyla, çocukların korunmasını da içeren düzenlemelerinin bu hıza ayak uydurmakta zorlandığı kaydedildi.
Çocukların yapay zeka kullanımının hızlanmasıyla, çocukların korunmasını da içeren düzenlemelerinin bu hıza ayak uydurmakta zorlandığı kaydedildi.

UNICEF, dünya genelinde en az 20 milyon çocuğun yapay zeka kullandığını ve çocukların bu teknolojiyi yetişkinlerden üç kat daha hızlı benimsediğini açıkladı. Kurum, çocukların önemli bir bölümünün yapay zekayı ödevleri ve tavsiye almak için kullandığını belirtirken, çocukların korunmasına yönelik düzenlemelerin bu hızlı yaygınlaşmaya ayak uydurmakta zorlandığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocukların yapay zeka teknolojilerini yetişkinlerden üç kat daha hızlı benimsediğini açıkladı.

UNICEF’in internet sitesinde, Cenevre'de 6-7 Temmuz'da yapılacak Yapay Zeka Yönetişimi Üzerine İlk Küresel Diyalog öncesinde açıklama yapıldı.

Açıklamada, “UNICEF'in 10 ülkeden elde edilen yeni verilere dayanarak yaptığı analiz, en az 20 milyon çocuğun yapay zeka kullandığını tahmin ediyor. Yapay zekayı benimseme oranlarında bir çoğu yetişkinlerden üç kat daha hızlı davranarak onları geride bırakıyor.” ifadeleri paylaşıldı.

Yapay zekanın hayatın giderek büyüyen bir parçası haline geldiği ve şimdiden dünyanın dört bir yanında çocukluğu şekillendirdiği belirtilen açıklamada, dünyada yapay zeka kullanan 20 milyon çocuktan 2 milyonun, yani her 10 çocuktan 1’nin kendilerini endişelendiren konularda yapay zekadan tavsiye aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu 20 milyon içinde tahmini 13 milyon çocuğun da öğrenme ve ödevlerini desteklemek için yapay zeka kullandığına işaret edilerek, çocukların yapay zeka kullanımının hızlanmasıyla, çocukların korunmasını da içeren düzenlemelerinin bu hıza ayak uydurmakta zorlandığı kaydedildi.


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