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Teknoloji Sakaryada üniversiteliler yerli elektrikli motor ürettiler
BİLİM ÜRÜN HABERLERİ

Üniversiteden yerli ve milli motor yolda, Türkiye elektrikli motor üretti

Sakarya'da üniversiteliler yerli elektrikli motor ürettiler

Ülkemizde teknoloji alanında atılımlar devam ederken birçok üniversitemizden de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru üretildi. Elektrikli bir araç için tasarlanan bu motor yüzde 91 verimliliğe sahip.

Haber Merkezi İHA
SUBÜ elektrikli motor üretimine başladı
SUBÜ elektrikli motor üretimine başladı

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Mücahit Soyaslan’ın yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi’ başlıklı proje başarıyla sonuçlandı.

  • TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılmak üzere geliştirilen Revolt isimli elektrikli araç için ise elektrik motoru tasarım çalışmaları tamamlandı ve üretim aşamasına geçildi.

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TEKNOLOJİ
Üniversitelerimiz boş durmuyor: Şimdi de kızılötesine el attılar

İHA
Elektrikli araç Revolt


Üstüne koyarak ilerliyoruz

‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi Projesi’ kapsamında dişlisiz bir asansör motoru üretildiğini belirten Dr. Mücahit Soyaslan,

“Böylelikle yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip olan hem halatlı hem de kayışlı motor olarak kullanılabilecek özgün bir tasarım elde edildi.

Dıştan rotorlu elektrik motorunun tasarımı sırasında gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri, parametrik çözüm çalışmaları, sonlu elemanlar analizleri, yapısal/termal analizler, mekanik iyileştirmeler ve prototip üretimi ile motor tasarımı ve uygulaması konularında literatüre önemli katkılar sağlandı.''dedi.

İHA
Motor yüzde 91 verimliliğe sahip

Motorun verimliliği çok yüksek: Yüzde 91

Motor çalışmaları ile bu seneki yarışlarda SUBÜ’nün elektrikli aracı Revolt’un yerlilik oranını arttırmayı ve iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini belirten Soyaslan,

“Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yüzde 91 verime sahip, tekerleğe monte edilerek doğrudan tahrik imkânı sağlayan fırçasız bir doğru akım motoru tasarladık.

  • Hem asansör motorları hem de elektrikli araç motorları için tasarım ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Farklı üniversitelerden alanında uzman hocalarımızın yer aldığı ekibimizle yeni bir TÜBİTAK projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje neticesinde üretilecek motoru seri üretime geçirmek isteyen firmalar oldukça heyecanlı.

Tasarladığımız ve ürettiğimiz motorların patent başvurularını gerçekleştiriyoruz. Uygulama noktasında öncü olmak üniversitemizin temel hedefleri arasında yer alıyor. Ürüne dönüşmeyen ve katma değeri olmayan projeler zaman ve kaynak kaybına neden oluyor. Enerjimizi ve genç potansiyelimizi katma değeri yüksek projelerde kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
FOTOĞRAF 9
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Yunanistan hayali deniz sınırları haritası çizerken Türkiye gemisavar füzesine turbojet motoru üretiyor
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TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testi başarıyla gerçekleşti.
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Yerli imkanlarla üretilen bu motor alanında şu an dünyanın en iyilerinden biri
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30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip ve dar bir çapta, kendi itki sınıfında 1300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip
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Bakan Varank da konuyla ilgili: 'Burada geliştirilen motor, Türkiye’nin savunma sanayi açısından önemli bir gelişme. TC 300 çap olarak küçük olmasına rağmen yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. ' dedi.
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TJ300 Turbojet Motoru’nun 750 kmsa giriş hava hızında gerçekleştirilen çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti.
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TJ300 motoru, ilk olarak Roketsan tarafından ATMACA Gemisavar Füzesi’nden elde edilen tecrübeler ile geliştirilen Orta Menzilli Gemisavar Füzesi’nde kullanılacaktır.
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Şu ana kadar iki adet üretilen TJ300 motorundan, yıl sonuna kadar üç adet daha üretilmesi planlanıyor.
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TJ300 motorunun, Orta Menzilli Gemisavar Füzesi olarak denizlerdeki üstünlüğümüzü pekiştirmesi bekleniyor.
Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
Eline kağıt kalemi alan Yunanistan kafasına göre hayali deniz sınırları çizerken Türkiye gemisavar füzeleri için kullanılacak turbojet motorunu üretmekle meşgul. Bin 300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip motorun denemesini dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı.


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