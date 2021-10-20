Teknoloji WhatsApp grup aramalarına sonradan dahil olmayı sağlıyor
İNTERNET

WhatsApp grup aramalarına sonradan dahil olmayı sağlıyor

Geçtiğimiz dönemlerde grup aramalarındaki limiti sekiz kişiye çıkaran WhatsApp, yeni güncellemenin ardından devam eden aramalara katılmak isteyenler için çok kolay ve hızlı şekilde dahil olma imkanı sunuyor. Platform, bu özelliğin arkadaş ve ailelerle bağlantı kurma konusunda yeni bir yol olduğunu da belirtiyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp grup aramalarına sonradan dahil olmayı sağlıyor
WhatsApp

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ek özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde grup aramalarındaki limiti sekiz kişiye çıkaran platform, şimdi ise devam eden aramalara katılmayı sağlayan yeni bir yapıyı hayata geçiriyor. Şirket, bu özelliğin 'arkadaş ve ailelerle' bağlantı kurmanın yeni bir yolu olduğunu duyurdu.

Platform normalde Temmuz'da 'birleştirilebilir çağrıları' kullanıma sundu. Fakat devam eden aramaları görmek için arama menüsüne tıklamak gerekiyordu. Bu yeni düğme sayesinde bir gruba tıklayıp doğrudan aramaya katılmak mümkün hale geliyor. Ayrıca grupta devam eden bir arama olduğunda sohbet penceresindeki profilde bir simgeye yer veriliyor.

Uygulama ayrıca telefon elinizde olmasa bir WhatsApp aramalarının tanınmasına yardımcı olacak şekilde grup aramaları için yeni bir zil sesi de içeriyor.

Tüm bunlara ek olarak şirket geçen hafta gizlilikle ilgili en çok talep edilen özelliklerden birini hayata geçirdi: Şifreli yedeklemeler. Böylece hem Android hem de iOS'ta yedekleme yapılırken tüm veriler şifreli bir şekilde yükleniyor.

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