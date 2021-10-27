WhatsApp'ın sohbet taşıma özelliğinin kapsam alanı genişliyor

WhatsApp, birkaç ay önce yaptığı duyuruyla iOS'tan Android'e tüm sohbetlerin taşınabileceğini açıklamıştı. Sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notlar için geçerli olan 'veri aktarımı' konusu, kayıpsız bir taşıma imkanı sunuyor.

İlk etapta yalnızca Samsung cihazlar için aktif edilen sistemin kapsam alanı Pixel telefonlarla genişliyor. Hatta ilerleyen süreçte çok daha fazla cihaza destek sunulacağı da belirtiliyor. Bu da iPhone kullanıcılarının verilerini Android telefonlara hızlı ve kolay şekilde aktarabileceği anlamına geliyor.

WhatsApp'ın verileri iOS'tan Android'e taşıma özelliği Piksel akıllı telefonlar için de standart halini alıyor.

Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün şeklinde duyurulan yeni özellik hakkında yapılan tam açıklama ise şu şekilde:

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WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur. Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. REKLAM