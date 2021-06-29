Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e yükseltme için 2022'yi beklemek zorunda

Microsoft, geçen hafta en yeni Windows sürümü olan Windows 11'i duyurdu. Tabii bununla birlikte yükseltme konusunda da çeşitli açıklamalar yapıldı. Windows 10 kullanıcıları herhangi bir ücret ödemeden Windows 11'e yükseltme yapabiliyor. Ancak bu noktada işletim sisteminin hemen güncellemesi söz konusu değil.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.

— Windows (@Windows) June 25, 2021

Resmi Windows Twitter hesabından yapılan açıklama, Windows 10 yüklü sistemlerde yükseltmenin 2022'de başlayacağı açıklandı. Hatta bu işlemin başlama tarihi olarak yılın ikinci yarısı öngörülüyor. Buradaki asıl amaç aslında Windows 11 yüklü gelecek bilgisayarlara öncelik verilmesi.

Böylece yeni sürüme 'yükseltme' yöntemiyle geçmek istemeyenler Windows Insiders programına katılarak Windows 11 erişimi elde edebilir ve yeni sürüme geçebilir. Bu ihtimaller arasında ufak da olsa bilgisayar satın almayı tercih edenler de geliyor.

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