Teknoloji Windows 10 kullanıcıları Windows 11e yükseltme için 2022yi beklemek zorunda
İNTERNET

Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e yükseltme için 2022'yi beklemek zorunda

Geçtiğimiz hafta Windows 11'i duyuran Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için yükseltmeyle alakalı yeni bir açıklama yaptı. Şirket, mevcut durumda Windows 10 yüklü sistemlerin yükseltme için 2022'yi beklemesi gerektiğini duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10 kullanıcıları Windows 11e yükseltme için 2022yi beklemek zorunda
Windows 11

Microsoft, geçen hafta en yeni Windows sürümü olan Windows 11'i duyurdu. Tabii bununla birlikte yükseltme konusunda da çeşitli açıklamalar yapıldı. Windows 10 kullanıcıları herhangi bir ücret ödemeden Windows 11'e yükseltme yapabiliyor. Ancak bu noktada işletim sisteminin hemen güncellemesi söz konusu değil.

Resmi Windows Twitter hesabından yapılan açıklama, Windows 10 yüklü sistemlerde yükseltmenin 2022'de başlayacağı açıklandı. Hatta bu işlemin başlama tarihi olarak yılın ikinci yarısı öngörülüyor. Buradaki asıl amaç aslında Windows 11 yüklü gelecek bilgisayarlara öncelik verilmesi.

Böylece yeni sürüme 'yükseltme' yöntemiyle geçmek istemeyenler Windows Insiders programına katılarak Windows 11 erişimi elde edebilir ve yeni sürüme geçebilir. Bu ihtimaller arasında ufak da olsa bilgisayar satın almayı tercih edenler de geliyor.

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