Windows 10 Telefonunuz uygulaması daha geniş kapsama yayılıyor

Microsoft, sonbahar aylarında Windows 10 için Sun Valley güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Bununla birlikte şirket, Mağaza tarafındaki güncellemelerle birlikte hem kullanıcılar hem de geliştiricilere özel yenilikler sunmaya odaklanıyor. Tabii tüm bu güncellemelerle birlikte bilgisayar ve akıllıtelefon arasındaki bağlar da kuvvetleniyor.

Windows 10 Telefonunuz, Windows sistemlerle Android akıllı telefonlar arasında bağlantı sağlıyor.

Windows 10 Telefonunuz olarak isimlendirilen yeni Microsoft uygulaması, yayınlanan güncelleme sonrasında çok daha efektif bir kullanım profili sunuyor. Uygulamalara ve ek özelliklere erişim daha hızlı ve kesintisiz sağlanabiliyor.

Telefonunuz uygulaması neler sağlıyor? Normal şartlarda Windows Telefonunuz uygulaması Windows 10 ve Android akıllı telefonlar arasında bir köprü görevi görüyor. Dolayısıyla kullanıcılar mesajları; uygulamaları ve akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirebilecekleri bazı işlemleri doğrudan bilgisayardan halledebiliyor.

Yeni bilgilere göre güncelleme sonrasında Telefonunuz uygulaması GalaxyFold ve GalaxyNote 10serisi akıllı telefonları da desteklemeye başlıyor. Yani aslında bir anlamda Microsoft ve Samsung arasındaki bağlar daha da kuvvetleniyor.

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