YouTube düşük kaliteli video kanallarına yapılan ödemeleri durduracak

Google, çocuklara özel YouTube içeriklerinde çeşitli düzenlemelere devam ediyor. Şirket artık düşük çözünürlükte video yayınlayan içerik üreticilerinin videolardan gelir edemeyeceğini duyurdu. Yeni açıklamalar, gelecek aydan itibaren bu sistemin hayata geçeceği yönünde.
Ek olarak, çocuklara özel içerik üreten YouTubekanallarında herhangi bir hak ihlali olursa İş Ortağı Programı otomatik olarak pasif hale gelecek. Amaç, yıllardır devam eden 'daha nezih bir ortam oluşturma' projesini desteklemek. Bu yüzden de çocuklara özel içeriklerde de birtakım düzenlemeler yapılıyor.