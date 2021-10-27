Teknoloji YouTube düşük kaliteli video kanallarına yapılan ödemeleri durduracak
İNTERNET

YouTube düşük kaliteli video kanallarına yapılan ödemeleri durduracak

YouTube, özellikle çocuklar için içerik üreten kanallara yönelik kriterlerini güncellemeye devam ediyor. Son olarak hayata geçirilen sistem, düşük çözünürlükte videolar yükleyen içerik oluşturucular için ödemeleri durdurmayı planlıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube düşük kaliteli video kanallarına yapılan ödemeleri durduracak
YouTube

Google, çocuklara özel YouTube içeriklerinde çeşitli düzenlemelere devam ediyor. Şirket artık düşük çözünürlükte video yayınlayan içerik üreticilerinin videolardan gelir edemeyeceğini duyurdu. Yeni açıklamalar, gelecek aydan itibaren bu sistemin hayata geçeceği yönünde.

Ek olarak, çocuklara özel içerik üreten YouTubekanallarında herhangi bir hak ihlali olursa İş Ortağı Programı otomatik olarak pasif hale gelecek. Amaç, yıllardır devam eden 'daha nezih bir ortam oluşturma' projesini desteklemek. Bu yüzden de çocuklara özel içeriklerde de birtakım düzenlemeler yapılıyor.

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