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Teknoloji YTÜ öğrencileri Amerikada birincilik kazandıkları İHAyı tanıttı
BİLİM

YTÜ öğrencileri Amerika'da birincilik kazandıkları İHA'yı tanıttı

Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı, Amerika'daki Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında sabit kategoride birincilik, genel sıralamada üçüncülük elde ettiği "" isimli insansız hava aracının tanıtımını yaptı.

Haber Merkezi AA
Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı
Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı, Amerika'daki Uluslararası İnsansız Hava Aracı ve Otonom Uçuş Yarışmasında derece elde ettiği "Zeytin Dalı (ZD)-2" isimli insansız hava aracını tanıttı.

Üniversitenin Davutpaşa Kampüsündeki Otağı Hümayunda gerçekleştirilen basın toplantısında, Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı'nın tasarladığı ve 31 ülkeden 75 takımın katıldığı Amerika'daki Uluslararası İnsansız Hava Aracı ve Otonom Uçuş Yarışmasında sabit kategoride birincilik, genel sıralamada üçüncülük elde ettiği "ZD-2" isimli insansız hava aracının tanıtımı yapıldı.

Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı Koordinatörü ve Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mücteba Uzunoğlu, AA muhabirine, dünyanın en prestijli insansız hava aracı yarışmasına katılmak için mekatronik ve kontrol otomasyon bölümü öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekiple bir hava aracı ürettiklerini söyledi.

Yarışmanın 5 ana görevini bitirmek amacıyla hava aracının tasarımı, mekaniği, entegrasyonu ve yazılımını yaptıklarını belirten Uzunoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, Baykar Makina ve üniversitenin desteğiyle yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin geleceğin teknolojilerini öğrenmeleri amaçlanıyor

Yarışmada sabit kanatlı takımlar arasında birincilik, genel sıralamada ise üçüncülük elde ettiklerini dile getiren Uzunoğlu, şöyle konuştu:

  • "Yarışmada sabit kanatlı ve döner kanat olmak üzere 2 kategoride araç vardı. Yarışmanın sponsorları öğrenci takımlarına geleceğin teknolojileriyle alakalı trendleri konu olarak veriyorlar. Bu yıl yarışma konseptinde bir müşteriye kargoyu teslim etmek için insansız hava aracını belli bir GPS noktasında bırakıp, o kara aracının otonom olarak kendi kendine bir yere gitmesi hedeflendi. Bu yılki görev buydu. Yarışmada, öğrencilerin geleceğin teknolojilerini öğrenmeleri ve bundan sağlayacakları insan kaynağını kendi bünyelerinde istihdam etmeleri amaçlanıyor. Biz de geleceğin teknolojisini önceden tanıyıp ülkemizin bu alanda tecrübelerini geliştirmek, söz sahibi olma yetkisini artırmak için yarışmaya katıldık."

Uzunoğlu, yarışmaya Türkiye'den 8 üniversite takımının katıldığını, bunun Türk gençlerinin bu noktada iyi olacağının göstergesi olduğunu ifade etti.

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Ülkemiz insansız hava aracında önemli bir hamle yaptı

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de devletin koyduğu milli hedeflere katkı sağlamak için sahada olduklarını dile getirdi.

Lagari ekibinin yarışmada gösterdiği başarının önemine işaret edere, öğrencilere her konuda destek verdiklerinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

  • "Devletimizin savunma sanayisinde milli hedefleri var. Adım adım o hedeflere yaklaşıyor. Ülkemiz insansız hava aracında önemli bir hamle yaptı ve çıtayı yükseltti. Ekibimizi destekleyen T3 Vakfı'na teşekkür ediyorum. Gençlerimiz onların atölyelerinde çalıştı. Asıl önemli olan milli hedeflere paydaşların beraberce katkı sunmaları. Üniversitemizin başarısı sadece kendi koyduğu hedeflerle sınırlı değil. Bir paydaş devletin koyduğu hedeflere ne kadar katkı sağlarsa, o kadar başarılıdır. Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) da bu konuda hedefleri var. Bu defler doğrultusunda onlar da bizi motive ediyor. Sayın YÖK Başkanımız Yekta Saraç'ın her bir üniversiteye farklı misyonlar yüklemesi Türkiye için büyük bir kazanım. YÖK bu alanda 100 öncelikli alanda 2 bin doktora bursu veriyor. Bunlardan birisi de kontrol otomasyon ve insansız hava aracı."

Lagari İnsansız Hava Aracı Takımı Danışmanı Dr. Ahmet Karlı ise yarışmanın insansız hava araçları kategorisinde dünyadaki en prestijli yarışma olduğunu belirtti.

Karlı, 3 yıldır bu yarışmaya katıldıklarını aktararak, "Atölyemizin büyük bir kısmını bu yarışma için Lagari ekibine tesis ettik. Bu uçak öğrencilerimiz tarafından Baykar Makina'nın laboratuvarlarında imal edildi. Uçağın kasası, tasarımı, hesapları ve imalatı yüzde yüz yerli ve millidir." diye konuştu.

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