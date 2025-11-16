Yüz tanıma analizine yasak

Avrupa Komisyonu, yapay zekâ teknolojilerinin güvenli ve etik kullanılmasını sağlamak amacıyla AB Yapay Zekâ Tüzüğü (AI Act) üzerinde kapsamlı değişikliklere gidiyor. Yeni düzenleme, yalnızca Avrupa’daki değil, küresel çapta yapay zekâ geliştiricilerini de etkileyecek. Komisyon, sistemlerin "risk temelli" sınıflandırılacağını, yüksek riskli uygulamalar için insan denetimi zorunluluğu getirileceğini ve bazı teknolojilerin tamamen yasaklanacağını açıkladı.

Tüzüğün en dikkat çekici maddelerinden biri, yüz tanıma ve duygu analizi sistemlerinin yasaklanması. Kamu alanlarında bireylerin yüz ifadelerini analiz ederek duygu tespiti yapan ya da kimlik belirleyen sistemler, "kabul edilemez risk" grubunda yer alacak. Bu tür teknolojilerin mahremiyet ihlali ve yanlış sınıflandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kullanımı Avrupa genelinde yasaklanıyor. Ayrıca işe alma, kredi değerlendirmesi veya sağlık teşhisi gibi "yüksek riskli" alanlarda kullanılan yapay zekâların, insan gözetimi ve sertifikasyon süreçlerinden geçmesi zorunlu olacak.