Zyxel, yeni multigigabit switch’ini tanıttı

Zyxel Networks, evden çalışan profesyonellere, içerik üreticilerine ve küçük işletmelere WiFi 6 acces point ve router’ların tam potansiyelini ortaya çıkarma şansı tanıyan, 12 bağlantı noktası ve web yönetim özelliğine sahip, multigigabit switch XGS1250-12'yi piyasaya sürdü. Özellikle çalışanlar, bu sayede halihazırda multigigabit hızı destekleyen iMac Pro'larından, 10G sunucularından, NAS cihazlarından, yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarından en iyi şekilde yararlanabilecekler.

Daha rahat ve daha hızlı bağlantı

Zyxel'in yeni ürünü, pazardaki çoğu masaüstü switch’in sahip olduğu 1 veya 2 adet10G bağlantı noktasının sınırlı seçeneklerinden farklı olarak, multigigabit cihazlara kolay bağlanmayı sağlayan, 3’ü multigigabit ve 1’i SFP+ olmak üzere toplam 4 adet 10G bağlantı noktasını ve ağ darboğazlarından daha iyi şekilde arındırılmış olma özelliğini taşıyor.

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Zahmetsiz masaüstü switch deneyimi

İçerik üreticiler, küçük işletmeler ve evden çalışan profesyoneller düşünülerek tasarlanan XGS1250-12 ile Zyxel, kullanıcının cihazı kurmasını ve kullanmaya başlamasını kolaylaştırıyor. Sorunsuz bir ağ deneyimi sunan QoS (Hizmet Kalitesi Önceliklendirme), VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı), Link aggregation(Bağlantı Birleştirme)ve IGMP snopping (IGMP Gözetleme) gözetleme gibi akıllı işlevler, XGS1250-12'nin sezgisel web tabanlı arabirimi aracılığıyla yönetilebiliyor. Switch’in kurulumu bir hayli kolay ve multigigabit bir ağa geçmek için yeniden kablolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihazın Cat 5e, Cat 6 ve Cat 6a desteği sayesinde, kullanıcılar ellerindeki mevcut kabloları kullanmaya devam edebiliyorlar.