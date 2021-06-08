Teknoloji Zyxel,yeni multigigabit switchinitanıttı
DİĞER ÜRÜN HABERLERİ İNTERNET MOBİL

Zyxel, yeni multigigabit switch’ini tanıttı

Zyxel Network, evden çalışan profesyoneller ve içerik üreticileri için yeni multigigabit switchi XGS1250-12'yi piyasaya sürdü. Zyxel yeni ürünüyle kullanıcıların mevcut cihazları ile tam hızda ağa bağlanmasını hedefliyor.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Zyxel, yeni multigigabit switch’ini tanıttı
Zyxel

Zyxel Networks, evden çalışan profesyonellere, içerik üreticilerine ve küçük işletmelere WiFi 6 acces point ve router’ların tam potansiyelini ortaya çıkarma şansı tanıyan, 12 bağlantı noktası ve web yönetim özelliğine sahip, multigigabit switch XGS1250-12'yi piyasaya sürdü. Özellikle çalışanlar, bu sayede halihazırda multigigabit hızı destekleyen iMac Pro'larından, 10G sunucularından, NAS cihazlarından, yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarından en iyi şekilde yararlanabilecekler.

Daha rahat ve daha hızlı bağlantı

Zyxel'in yeni ürünü, pazardaki çoğu masaüstü switch’in sahip olduğu 1 veya 2 adet10G bağlantı noktasının sınırlı seçeneklerinden farklı olarak, multigigabit cihazlara kolay bağlanmayı sağlayan, 3’ü multigigabit ve 1’i SFP+ olmak üzere toplam 4 adet 10G bağlantı noktasını ve ağ darboğazlarından daha iyi şekilde arındırılmış olma özelliğini taşıyor.

Zahmetsiz masaüstü switch deneyimi

İçerik üreticiler, küçük işletmeler ve evden çalışan profesyoneller düşünülerek tasarlanan XGS1250-12 ile Zyxel, kullanıcının cihazı kurmasını ve kullanmaya başlamasını kolaylaştırıyor. Sorunsuz bir ağ deneyimi sunan QoS (Hizmet Kalitesi Önceliklendirme), VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı), Link aggregation(Bağlantı Birleştirme)ve IGMP snopping (IGMP Gözetleme) gözetleme gibi akıllı işlevler, XGS1250-12'nin sezgisel web tabanlı arabirimi aracılığıyla yönetilebiliyor. Switch’in kurulumu bir hayli kolay ve multigigabit bir ağa geçmek için yeniden kablolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihazın Cat 5e, Cat 6 ve Cat 6a desteği sayesinde, kullanıcılar ellerindeki mevcut kabloları kullanmaya devam edebiliyorlar.

Abone Ol Google News
Bakan açıkladı

Bakan açıkladı

Ödemeler bugün yapılıyor.
Dünya yıldızı Trabzonsporda

Dünya yıldızı Trabzonspor'da

​Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor için kulübüyle sözleşmesini feshetti.
Müsilajla mücadele seferberliği başlıyor

​Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor

Bakan Selçuk: Delili olmayan konularda dikkatli olmak lazım

​Vaka sayıları düşünce rotayı yeniden Antalya'ya çevirdiler

Dündar için kırmızı bülten

Dündar için kırmızı bülten

​Firari Can Dündar hakkında yakalama kararı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

​MHP grup toplantısında hitap ediyor.

​Bakan Kurum: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.