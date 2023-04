Tesbih namazı kılınışı mübaek gün ve gecelerde en çok merak edilen konulardan biridir. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Tesbih namazı kılmanın sevabı büyüktür. 17 Nisa’da tarihinde idrak edilecek Kadir Gecesi’nde tesbih namazı kılacak kişiler tesbih namazı kılınışı, tesbih namazında okunacak sure ve duaları araştırıyor. Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken hangi dua ve sureler okunur? İşte konuya ilişkin ayrıntılar.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).