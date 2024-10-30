Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya platformu X üzerinden özel bir proje gerçekleştirdi. THY’nin bayram kutlama iletisinde "beğeni" butonuna tıklayanlar Türk bayrağı emojisiyle karşılaştı. THY, bu platformda "custom like" özelliğini Türkiye’de kullanan ilk marka oldu. "Adımızda Türkiye, Kalbimizde Cumhuriyet" sloganıyla hazırlanan özel video, çalışanların dünyanın dört bir yanında bayrağı dalgalandırdığı görüntülerle bayram coşkusunu paylaştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Cumhuriyetin 101. yılı gururunu vurguladı.