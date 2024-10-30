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THY indirimli yurt içi gidiş dönüş bilet kampanya bugün sonlanıyor

THY indirimli yurt içi gidiş dönüş bilet kampanya bugün sonlanıyor

10:4030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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THY indirimli bilet kampanyası
THY indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, iki gün geçerli olacak indirimli bilet kampanyası başlattı. yurt içi seferler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. THY yurt içi indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. Peki THY bilet kampanyası hangi uçuş seferlerinde geçerli? İşte THY ucuz bilet kampanyası detayları.

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak. Peki THY bilet kampanyası hangi uçuş seferlerinde geçerli?

THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SON GÜN

THY, yurt içi uçak biletlerinde geçerli olacak bir indirim başlattı. Buna göre; 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alınan biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

Kampanyadan bilet alan yolcular, 14 Şubat 2025 ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatlerini gerçekleştirecek.

THY ucuz bilet kampanyası detayları
: ExtraFly Paketi: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, diğer yurt içi uçuşlarda 1.179 TL.

PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL.

Yapılan duyuruda; "Biletinizi 29-30 Ekim 2024'te alarak, 14 Şubat-26 Mart 2025 döneminde tüm Türkiye’ye 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz." denildi.

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#THY indirimli bilet kampanyası
#THY bilet kampanyası

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