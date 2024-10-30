Türk Hava Yolları, iki gün geçerli olacak indirimli bilet kampanyası başlattı. yurt içi seferler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. THY yurt içi indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. Peki THY bilet kampanyası hangi uçuş seferlerinde geçerli? İşte THY ucuz bilet kampanyası detayları.
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak. Peki THY bilet kampanyası hangi uçuş seferlerinde geçerli?
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SON GÜN
THY, yurt içi uçak biletlerinde geçerli olacak bir indirim başlattı. Buna göre; 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alınan biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanyadan bilet alan yolcular, 14 Şubat 2025 ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatlerini gerçekleştirecek.
PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL.
Yapılan duyuruda; "Biletinizi 29-30 Ekim 2024'te alarak, 14 Şubat-26 Mart 2025 döneminde tüm Türkiye’ye 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz." denildi.