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Trabzon'da su kesintisi hangi mahallede olacak?
Trabzon'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Söz konusu arıza nedeniyle 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Toklu, Bengisu ve Akyazı mahallelerine bugün saat 16.00'ya kadar su verilmeyecek. Öte yandan Trabzon'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul'a 05.30 ile 06.40 ve Ankara'ya 05.45'te yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca bazı hava yolu şirketlerince gün içerisinde çeşitli kentlerden karşılıklı yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.