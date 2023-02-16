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Trabzon'da bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki ishale hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniye bazı mahallelere su verilemeyecek. Etkili olan kar yağışından hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.

14:47 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzon'da su kesintisi hangi mahallede olacak?

Trabzon'da su kesintisi hangi mahallede olacak?

Trabzon'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Söz konusu arıza nedeniyle 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Toklu, Bengisu ve Akyazı mahallelerine bugün saat 16.00'ya kadar su verilmeyecek. Öte yandan Trabzon'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Trabzon Havalimanı iptal edilen uçak seferleri hangileri?

Şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul'a 05.30 ile 06.40 ve Ankara'ya 05.45'te yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca bazı hava yolu şirketlerince gün içerisinde çeşitli kentlerden karşılıklı yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.



#Trabzon
#Trabzon'da su kesintesi
#Trabzon Havalimanı
1 saat önce
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Trabzon'da bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
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