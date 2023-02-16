Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken bir o kadar da hasar ya da ağır hasarlı bina var. Depremin bu acı bilançosuna rağmen bölgede yapılan hastaneler sismik izolatör sayesinde asrın afetini hasar almadan atlattı. Sismik izolasyon, binaları sarsıntılardan en iyi koruyan tekniklerden biri sayılıyor. Malatya ve Antep'teki iki kamu hastanesinin zeminlerine yerleştirilen sismik izolatör sayesinde depremi hasarsız atlattı. Peki İstanul’da hangi hastanelerde sismik izolatör kullanılıyor?