​Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Bu hafta hangi maçlar var?

Taraftarın merakla beklediği Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek. İşte, Trabzonspor-Altay Maçı tarihi ve bu hafta düzenlenecek olan maçların tarihi...
Trabzonspor-Altay maçı ne zaman?
- Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.
Bu hafta düzenlenecek olan maçlar
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programı şu şekilde:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe - Beşiktaş
16.00 Trabzonspor - Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor