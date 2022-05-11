Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Bu hafta hangi maçlar var? Taraftarın heyecanla beklediği Trabzonspor- Altay maçı ne zaman yapılacak? Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu. Peki, Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Bu hafta hangi maçlar olacak? İşte detaylar...

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