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Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Bu hafta hangi maçlar var?

Taraftarın heyecanla beklediği Trabzonspor- Altay maçı ne zaman yapılacak? Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu. Peki, Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Bu hafta hangi maçlar olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Bu hafta hangi maçlar var?
​Trabzonspor-Altay maçı ne zaman?

Taraftarın merakla beklediği Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek. İşte, Trabzonspor-Altay Maçı tarihi ve bu hafta düzenlenecek olan maçların tarihi...

Trabzonspor-Altay maçı ne zaman?

  • Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

Bu hafta düzenlenecek olan maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programı şu şekilde:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe - Beşiktaş

16.00 Trabzonspor - Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

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