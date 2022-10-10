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Trabzonspor Kasımpaça maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. İki takım da 3 puan için sahada yer alacak. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor Kasımpaça maçını yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz. Trabzonspor Kasımpaça maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Kasımpaşa CANLI İZLE: 10 Ekim Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 ve hakemler...
Trabzonspor- Kasımpaşa maçı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele 20.00'da başlayacak. Kritik maçın canlı anlatımını yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

TRABZONSPOR 3'TE 3 PEŞİNDE

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, BARDHI, TREZEGUET, MAXI GOMEZ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TIRPAN, FALL, HAJRADİNOVIC, EYSSERIC, CELİNA, BAHOKEN

ÖZET | Hatayspor-Alanyaspor: 1-0
ÖZGÜN
ÖZET | Hatayspor-Alanyaspor: 1-0





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