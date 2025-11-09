Yeni Şafak
TUİK verilerine göre, Türkiye'de 2024'te yaklaşık kaç tavuk kesilmiştir? 9 Kasım Milyoner sorusu cevabı

9/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1191. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın bir bölümünde yarışmacıya "TUİK verilerine göre, Türkiye'de 2024'te yaklaşık kaç tavuk kesilmiştir?" sorusu yöneltildi. Bu sorunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte sorunun doğru cevabı.

Soru: TUİK verilerine göre, Türkiye'de 2024'te yaklaşık kaç tavuk kesilmiştir?

Doğru Cevap: D: 1.4 milyar

A: 1.4 milyon

B: 14 milyon

C: 140 milyon

D: 1.4 milyar

