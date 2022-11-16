Özgün Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, İskoçya'yı ağırlayacak. EURO 2024 hazırlık maçı Diyarbakır'da oynanacak. A millilerimiz İskoçya mücadelesi için hazırlıkları tamamladı. Maçın detayları merak kazandı. Türkiye İskoçya maçı bugün canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye- İskoçya maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye İskoçya maçının saati, yayın kanalı, maçın kadrosu gibi ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜRKİYE- İSKOÇYA TRT1 CANLI İZLE: Türkiye- İskoçya maçın saati, ilk 11 kadrosu, maçtan dakikalar (EURO 2024 hazırlık maçı)
Türkiye İskoçya maçı

Türkiye İskoçya karşılaşmanın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maça günler kala birçok kişi maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI KADROSU

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü de açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek. Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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