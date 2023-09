Final biletini getirecek bu maç öncesi, dün basın toplantısı yapıldı. Başantrenör Daniele Santarelli şunları söyledi: “Bu yaz Milli T akımlar için çok zorlu oluyor, çünkü takvim çok sıkışık. Şu an da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ediyoruz, son 4 takım arasındayız. Şu ana kadar milli takımla yaptıklarımdan dolayı çok memnunum. Yarı finale odaklandık. İtalya gibi harika bir takıma karşı yarı final oynayacağız. VNL, benim milli takımla ilk deneyimimdi. Her anı benim için güzel ve özeldi. İyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Herkes Türkiye’nin katıldığı her turnuvada sonuna kadar gidebileceğine inanıyor. Bu sebeple seviye bizim için daha yükseldi. Yarı finaldeki rakibimiz İtalya çok güçlü bir takım. Ülkeme karşı oynamak benim içim farklı olacak ama bu bir spor ve bunlar sporun içinde olan şeyler” dedi.