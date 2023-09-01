Türkiye - İtalya yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak. Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu. Peki, Türkiye - İtalya yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bu akşam oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak Türkiye-İtalya voleybol maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
7. KEZ YARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.
Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.
Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.
Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.
ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET
"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.
FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı galip bitirdi.
Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.
DANİELE SANTARELLİ: İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK
Final biletini getirecek bu maç öncesi, dün basın toplantısı yapıldı. Başantrenör Daniele Santarelli şunları söyledi: “Bu yaz Milli T akımlar için çok zorlu oluyor, çünkü takvim çok sıkışık. Şu an da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ediyoruz, son 4 takım arasındayız. Şu ana kadar milli takımla yaptıklarımdan dolayı çok memnunum. Yarı finale odaklandık. İtalya gibi harika bir takıma karşı yarı final oynayacağız. VNL, benim milli takımla ilk deneyimimdi. Her anı benim için güzel ve özeldi. İyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Herkes Türkiye’nin katıldığı her turnuvada sonuna kadar gidebileceğine inanıyor. Bu sebeple seviye bizim için daha yükseldi. Yarı finaldeki rakibimiz İtalya çok güçlü bir takım. Ülkeme karşı oynamak benim içim farklı olacak ama bu bir spor ve bunlar sporun içinde olan şeyler” dedi.
Dev mücadele öncesi, Son Dünya 3.’sü ve Avrupa Şampiyonu İtalya, Türkiye’yle yarı finalde eşleşmelerini basına ‘Annecim Türkler geliyor’ diyerek manşeti verdi!.. Filenin Sultanları, Millletler Ligi’nde 6.’lıkta kalan İtalya’yı bu sezon 2 maçta da yendi. İki takım Avrupa arenasında ise en son 2011’de karşılaşmış Türkiye hem gruplarda hem de bronz madalya maçında güçlü rakibini 3-2’lik skorlarla geçmişti. Türkiye ve İtalya, Avrupa Şampiyonası’nda uzun yıllar sonra kozlarını paylaşacak.