Türkiye’de hangi elektrikli arabalar var? Fiyatları neler? Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli araçlara talepler artmaya başladı. Fakat bu konuyla ilgili insanların aklında birçok soru bulunuyor. ‘’Elektrikli araç almak mantıklı mı? Elektrikli araçların pil ömrü ne kadar? Elektrikli araba 100 km’de ne kadar yakar?’’ bu sorulardan bazıları. Ülkemizde de birçok farklı markanın bulunduğu elektrikli arabaların fiyatları da merak konusu. Yerli ve milli aracımız TOGG’u heyecanla beklerken Türkiye’de hangi elektrikli araçlar var bunu da merak ediyoruz. İşte Türkiye’de bulunan elektrikli araçları ve fiyatlarını en ucuzundan en pahalısına sizler için derledik.

Abone Ol