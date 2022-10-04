Türkiye’de hangi elektrikli arabalar var? Fiyatları neler?

Son yıllarda rekabetin her geçen gün arttığı elektrikli araba pazarında yeni markaların yeni özellikleri ile sunduğu araçlar ülkemizde de satış rakamlarını arttırmaya devam ediyor. Ülkemizde elektrikli otomobil satış adedi toplamda 2 bin 532 oldu. En çok hangi markalar satıldı? İşte detaylar.
TÜRKİYE’DE HANGİ ELEKTRİKLİ ARABALAR VAR? FİYATLARI NELER?
> Citroen Ami - 250.000 TL
> Renault ZOE - 760.900 TL
> Hyundai Kona - 836.000 TL
> DFSK Seres 3 - 920.000 TL
> Skywell ET5 - 1.299.000 TL
> MG EHS PHEV Luxury - 1.459.000 TL
> Volvo XC40 Recharge P6 Single Motor / Ultimate - 1.550.395 TL
> Skywell ET5 Premium Plus - 1.559.000 TL
> Volvo XC40 Recharge - 1.636.639 TL
> Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL
> BMW iX - 1.799.900 TL
> Mercedes EQA - 1.841.500 TL
> Mini Cooper SE - 1.843.179 TL
> Kia EV 6 - 2.100.000 TL
> BMW i4 - 2.355.000 TL
> BMW i4 eDrive40 M Sport - 2.355.000 TL
> Mercedes EQC - 2.504.500 TL
> BMW iX3 - 2.678.500 TL
> Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL
> Jaguar I-Pace - 3.065.000 TL
> BMW iX First Edition Sport - 3.475.000 TL
> Porsche Taycan 4S Performance Plus - 6.950.000 TL
NEDEN ELEKTRİKLİ ARABA ALMALIYIZ?
> Sıfır emisyon salınımı ile çevre dostu ulaşım,
> Egzoz sistemine sahip olmamalarından dolayı yüzde sıfır ses kirliliği,
> Hızlı tepki verme süreleri ve seri hız değişimi ile yumuşak sürüş,
> Akaryakıta ihtiyaç duymamalarından dolayı düşük yakıt maliyeti,
> Az parçadan oluşmaları bakımından düşük bakım gereksinimi,
> Basit sistemlere sahip olmalarından dolayı düşük bakım masrafları,
> Türkiye şarj haritasındaki noktaların gitgide artması sayesinde en ihtiyaç duyulan noktalarda erişilebilir güç ikmali imkanları.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PİL ÖMRÜ NE KADAR?
Elektrikli araçların batarya ömrünün 100 bin kilometre civarında olduğunu düşünüyor. Her ne kadar elektrikli araç bataryaları şarj kapasitesinin bir kısmını kaybedebilse de, bu bataryalarda kullanılan son teknoloji anot/katotlar sayesinde en az 10 yıl, hatta birçok durumda 20 yıla kadar kullanım mümkün.
Bataryaların şarj kapasitesi belirli bir zaman sonra yavaş yavaş azalmaktadır. Elektrikli araç bataryasında ortalama kapasite kaybı yıllık %1,5 ile %2,5 arasındadır.
ELEKTRİKLİ ARABA 100 KM'DE NE KADAR YAKAR?
Elektrikli araçlar aynı tempoda düz bir yolda ortalama 17,5 kWh değerinde elektrik tüketir. Evde doldurması halinde elektrikli araba 100 km'de 17,5×2,2 TL = 38,5 TL'dir.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HANGİLERİ?
> BMW İx3
> BMW İ3 – BMW İ3s
> XEV IEV7S
> Renault Zoe
> Renault Twizy
> Smart EQ
> Smart EQ ForTwo
> Jaguar I-Pace
> Mini Cooper SE
> Mercedes Benz EQC