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Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ocak ayında İstanbul yüzde 17,8 ile en çok satış yapılan il oldu. Başkent Ankara ise yüzde 9 ile en çok satış yapılan ikinci il oldu. Antalya ise 5,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre yüzde 53,02 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi. Peki Türkiye’de ocak ayında kaç konut satıldı? İşte sorunun cevabı.

11:33 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye’de ocak ayında kaç konut satıldı?

Türkiye’de ocak ayında kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi.

TÜRKİYE’DE OCAK AYINDA KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre yüzde 53,02 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi.

Konut satışlarında İstanbul, 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 23 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 42 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.


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#Ankara
#Antalya
18 dakika önce
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Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı
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