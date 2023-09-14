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ÖSYM 2023 TUS sınav giriş belgelerini yayınladı

ÖSYM, 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönemi için giriş belgelerini erişime açtı. Sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. İşte 2023 TUS 2. dönem sınav belgesi sorgulama yerleri...

16:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TUS 2 sınav giriş belgesi

TUS 2 sınav giriş belgesi

TUS 2. dönem sınav belgeleri ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi 2. dönem giriş sınavı ve 2. STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı kaydedildi. Peki, TUS sınav belgesi nasıl alınır?

TUS SINAVI 2023 NE ZAMAN?

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

TUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

TUS 2. Dönem sınav giriş belgeleri için yapılan açıklamada şu ifadfelere yer verildi:

"24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."



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