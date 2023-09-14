KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları yavaş yavaş tercih tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarına katılan adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?