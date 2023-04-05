ÖSYM TUS sınav giriş belgesi
Daha önce açıklanan takvime göre TUS sınavının 26 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyordu. Fakat depremler sınav tarihi ertelendi. Yeni ÖSYM takvimine göre Tıpta Uzmanlık Sınavı 15 Nisan'da yapılacak.
TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) giriş yerleri, ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. TUS başvurularını tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
- "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
TUS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
15 Nisan günü düzenlenecek TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.