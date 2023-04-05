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TUS sınav giriş belgeleri açıklandı

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2023-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem), 15 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. ÖSYM TUS sınavı öncesinde, sınav giriş belgeleri açıklandı.

16:12 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM TUS sınav giriş belgesi

ÖSYM TUS sınav giriş belgesi

Daha önce açıklanan takvime göre TUS sınavının 26 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyordu. Fakat depremler sınav tarihi ertelendi. Yeni ÖSYM takvimine göre Tıpta Uzmanlık Sınavı 15 Nisan'da yapılacak.

TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) giriş yerleri, ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. TUS başvurularını tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

  • "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

TUS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

15 Nisan günü düzenlenecek TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma! 2023 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları...


#tus
#tus sınav giriş belgesi
#ÖSYM
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