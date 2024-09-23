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2024-TUS 2. dönem tercih takvimi için gözler ÖSYM’de

2024-TUS 2. dönem tercih takvimi için gözler ÖSYM’de

11:2723/09/2024, الإثنين
Yeni Şafak
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TUS tercih takvimi
TUS tercih takvimi

2024-TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 2. dönem tercih süreci için geri sayım başladı. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından, katılımcıların eğitimlerine başlamak için puanlarına göre tercih yapacaklar. Şimdi gözler ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve tarihlerinde. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

, 2024-TUS 2. dönem (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sona ereceğini açıkladı. Uzmanlık eğitimine başlamak isteyen doktor adayları, şimdi puanlarına göre branş ve eğitim kurumu tercihleri süreci başlayacak.2024-TUS 2. dönem tercihleri ​​için ÖSYM'nin tercih takvimi henüz duyurulmadı. Peki TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu hakkında ayrıntılar.

2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.

ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TUS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2024-TUS 2. Dönem kontenjanları henüz açıklanmadı. TUS kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

#TUS tercihleri
#ÖSYM
#Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

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