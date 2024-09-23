2024-TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 2. dönem tercih süreci için geri sayım başladı. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından, katılımcıların eğitimlerine başlamak için puanlarına göre tercih yapacaklar. Şimdi gözler ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve tarihlerinde. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TUS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2024-TUS 2. Dönem kontenjanları henüz açıklanmadı. TUS kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.