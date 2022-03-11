Cemre düştü mü? 3. cemre ne zaman nereye düşecek?

7 gün arayla havaya, suya ve son olarak toprağa düşen cemrenin hangi tarihlerde gerçekleştiği merak ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası havaların hangi tarihte ısınacağı araştırılmaya başlandı..

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemreler toplam 3 tanedir. Cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşmektedir.

2022 Cemrelerin düşüş tarihleri şu şekilde:

Birinci Cemre düşüş tarihi : 19-20 Şubat 2022

İkinci Cemre düşüş tarihi : 26-27 Şubat 2022

Üçüncü Cemre düşüş tarihi : 5-6 Mart 2022

YAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

REKLAM

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin "kor, yanmış kömür parçası, kıvılcım, yükselen ateş, köz" gibi anlamları olduğunu söyledi.