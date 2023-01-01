Ümraniyespor 0-3 Çorum FK Maç Özeti
Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Çorum FK’yı ağırladı. Maç Çorum’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Çorum FK 5. haftada 3. galibiyetini alarak 9 puanla 4. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Çorum FK maç özeti haberimizde.
ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Trendyol 1. Lig
#Ümraniyespor
#Çorum FK
1 saat önce