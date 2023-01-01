Trendyol 1. Lig 2. hafta açılış maçında Çorum FK evinde Giresunspor’u konuk etti. Giresunspor deplasmanda maçtan 2-0 galip ayrıldı. Goller dakika 25’ Çekdar Orhan ve 82’ Mert Han Kurt’tan geldi. Bu sonuçla Giresunspor ilk galibiyetini alırken, Çorum FK ilk mağlubiyetini almış oldu. Çorum FK - Giresunspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumu, fikstürü için haberimize bakabilirsiniz.