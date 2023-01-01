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Çorum FK deplasmanda Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Ümraniyespor evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maçı deplasmanda Çorum 3-0’lık skorla kazandı. Goller dakika 15’ Thomas Verheijdt, 73’ Suat Kaya ve 79’ Eren Aydın’dan geldi. Çorum FK bu sonuçla birlikte Trendyol 1. Lig’de 9 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Çorum FK maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:42 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ümraniyespor 0-3 Çorum FK Maç Özeti

Ümraniyespor 0-3 Çorum FK Maç Özeti

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Çorum FK’yı ağırladı. Maç Çorum’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Çorum FK 5. haftada 3. galibiyetini alarak 9 puanla 4. sırada yer aldı. Ümraniyespor - Çorum FK maç özeti haberimizde.

ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ

Ümraniyespor - Çorum FK maç özetini izlemek için

ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Trendyol 1. Lig
#Ümraniyespor
#Çorum FK
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