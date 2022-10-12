Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı?

10 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bununla birlikte öğrenciler ulaşım desteğinden nasıl yararlanacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite ulaşım desteği başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Başvuru detayları açıklandığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak. İlerleyen günlerde konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklama yapması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ailesinden uzakta eğitim gören öğrencilerin ulaşım desteğinden yararlanabileceğini ifade etti. 150 bin öğrencinin faydalanacağı yeni projeyle ilgili olarak herhangi bir başvuru şartı henüz paylaşılmadı.

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ERDOĞAN MÜJDEYİ KABİNE TOPLANTISINDA VERDİ

10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası birçok yeni proje hakkında bilgilendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum' ifadelerini kullanarak ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin okullarına gidiş ve dönüşlerde ulaşım desteği sağlanacağını söyledi. Açıklamasının devamında yılda iki kez bu uygulamanın yapılacağına dikkat çeken Erdoğan “ yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.