Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav başvuruları ne zaman bitecek?

MEB uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da başladı.

MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, https:// basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

Takvime göre uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları elektronik ortamda https://basvuru.meb.gov.tr/ üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Öğretmenlerin sertifikaları ne zaman verilecek?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı soruları nasıl olacak, kaç soru sorulacak?

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

Öğretmenlik Basamak Kariyer sınavında kaç puan alan başarılı olacak?

Öğretmenlik Basamak Kariyer sınavında 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı ve uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

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Başöğretmenlik için ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, uzman öğretmen olarak görev yapan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan adaylar başvurabilecek.

Başöğretmenlik sınavından kimler muaf tutulacak?

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da bugün itibarıyla başladı. Yazılı sınavdan muaf tutulacakların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak.

MEB YARDIM MASASI KULLANIM KILAVUZU

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