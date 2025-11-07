VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025: VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği VGM burs sonuçlarında süreç devam ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları açıklanırken, yükseköğrenim öğrencileri için geri sayım başladı. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Adaylar başvuru sonuçlarına VGM üzerinden ulaşabiliyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 - 31 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Burs başvuru sonuçları için henüz tarih netleşmedi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme işlemleri yapılıyor ve sonuçlar için VGM resmi sitesi üzerinden açıklama yapılacaktır.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?