VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025: VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?

09:257/11/2025, Cuma
VGM burs başvuru sonuçları 2025
VGM burs başvuru sonuçları 2025

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz ay başvuruları tamamlanan burs programında ortaöğrenim sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler, yükseköğrenim burs sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi.

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği VGM burs sonuçlarında süreç devam ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları açıklanırken, yükseköğrenim öğrencileri için geri sayım başladı. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Adaylar başvuru sonuçlarına VGM üzerinden ulaşabiliyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 - 31 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Burs başvuru sonuçları için henüz tarih netleşmedi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme işlemleri yapılıyor ve sonuçlar için VGM resmi sitesi üzerinden açıklama yapılacaktır.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

