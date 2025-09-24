Yeni Şafak
VGM burs başvuru tarihleri 2025: 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman, ne kadar?

VGM burs başvuru tarihleri 2025: 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman, ne kadar?

VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim kademelerinde eğitim gören binlerce öğrenci, VGM tarafından sağlanan burs imkanından yararlanmak için başvuru sürecini takip ediyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılı VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs programı için başvuru tarihleri araştırılıyor. Öğrenciler, VGM burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ederken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İşte VGM burs başvurularıyla ilgili merak edilenler…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

