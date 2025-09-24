VGM burs başvuru tarihleri 2025: 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman, ne kadar?

Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs programı için başvuru tarihleri araştırılıyor. Öğrenciler, VGM burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ederken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İşte VGM burs başvurularıyla ilgili merak edilenler…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?