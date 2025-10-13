Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı üniversite burs başvuru takvimini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Kurumun internet sitesi üzerinden açıklanan takvime göre, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen ortaöğretim burs başvuruları 15 Ekim saat 23:59’a kadar alınacak. Ortaöğrenim busrs başvurularının tamamlanması ardından yükseköğrenim burs başvuru süreci başlatılacak.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vafıklar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak.

VGM BURSU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınmakta. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM YARDIMI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURSU NE KADAR?

Burs Miktarı Ne Kadardır?2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURSU ÖĞRENCİLERE NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Aşağıda belirtilen avantajlar nedeniyle ikamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM ÜNİVERSİTE BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;