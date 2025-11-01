VGM BURS SONUÇ TAKVİMİ 2025: VGM Burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurularında süreç sona yaklaştı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan burs programına yoğun ilgi gösterildi. Ortaöğrenim başvurularının tamamlanmasının ardından, yükseköğrenim burs başvuruları da bugün itibarıyla son bulacak. Şimdi öğrencilerin merak ettiği soru: VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.

VGM BURSU NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrencilere Bursları Nasıl Ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.