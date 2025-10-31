Yeni Şafak
VGM burs sonuçları 2025-2026 ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler

20:2131/10/2025, Cuma
VGM burs sonuçları için tarih netleşiyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları tamamlandı. 1-15 Ekim arasında ortaöğrenim, 21-31 Ekim arasında ise üniversite burs başvurularını alan kurum, şimdi değerlendirme sürecine geçti. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencisi, “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs başvuru sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri ve detaylı açıklamalar...

2025-2026 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları sona ererken, öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bu yıl ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025, yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğrenci “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.


VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 burs sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklamadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayının son haftasında, üniversite burs sonuçlarının ise Aralık ayı içinde duyurulması bekleniyor.


VGM, burs sonuçlarıyla ilgili açıklamaları yalnızca resmi internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresi üzerinden paylaşacak. Öğrencilerin bu tarihlerde siteyi düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.


VGM burs sonucu nasıl öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, eğitim seviyelerine göre aşağıdaki bağlantılardan sorgulama yapabilecek:

Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler.


2025-2026 VGM burs miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı yeni rakamlara göre 2025 yılı itibarıyla:

Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL,

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL,

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL olarak belirlendi.

Burs ödemeleri, yükseköğrenim öğrencileri için 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim öğrencileri için ise 9 ay (Ekim-Haziran) süresince yapılacak.


VGM burs sonuçlarında süreç nasıl işliyor?

VGM, başvuruları değerlendirme sürecinde öğrencilerin maddi durumunu, akademik başarısını ve sosyal koşullarını dikkate alıyor. Yükseköğrenim burslarının değerlendirilmesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin sonuçların açıklanması için KYK duyurusunu beklemesi gerekiyor.

