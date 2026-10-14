Başakşehir’de su basan yola olta attı

İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul’da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplanırken evleri ve iş yerlerini su bastı, araçlar alt geçitlerde ve yollarda mahsur kaldı. Sultangazi’de bir okulun bahçesiyle caddeyi ayıran istinat duvarı çöktü. Esenyurt, Sultangazi, Başakşehir, Sarıyer, Beykoz ve Büyükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede su baskınları yaşandı. Haramidere Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerlerini su basarken, İkitelli’de araçlar biriken suyun içinde kaldı. Sultangazi’de bazı alt geçitler suyla doldu, Büyükçekmece Anadolu Lisesi’nde ise öğrenciler bahçe girişindeki su birikintisini aşmak için bankları yan yana dizerek üzerinden yürüdü. Sarıyer’de Harp Akademileri Kavşağı yakınında rögar çevresindeki asfalt çökerken Hacıosman Metro İstasyonu’nda da su sızıntıları görüldü. Beykoz’da bir okulun bahçesi su altında kaldı. Kentin farklı noktalarında ekipler su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, yağışın yol açtığı aksaklıklar kameralara yansıdı.