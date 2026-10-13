10:16, 13/10/2026, Salı
CHP’den Yeni Parti’ye ‘hırsızlık’ suçlaması: 5 milyon 100 bin TL hülle yöntemiyle aktarıldı
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyon 100 bin lirayı aşkın paranın, Yeni Parti’nin kuruluşundan bir gün önce usulsüz yollarla aktarıldığını söyledi. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Atik, milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan bütçenin sahte belgeler kullanılarak Yeni Parti’ye götürüldüğünü anlattı.
‘5 MİLYON 100 BİN LİRA HÜLLE YÖNTEMİYLE AKTARILDI’
CHP Meclis Grubu’nun, parti genel merkezinden ayrı bir bütçesi bulunduğunu belirten Atik, bu kaynağın milletvekillerinden yapılan kesintilerle oluşturulduğunu söyledi.
Atik, söz konusu para aktarımına ilişkin iddiasını şu sözlerle dile getirdi:
“CHP grubunun bir parası var. Bütün partilerin Meclis'teki grup yönetimlerinin bir bütçesi var. Bu bütçe, milletvekillerinden de kesinti yapılarak oluşturuluyor. Burada bahsedilen para miktarı 5 milyon TL'den fazla. 5 milyon 100 bin TL'si CHP'nin parası hülle yöntemiyle iç edilmiş.”
MİLLETVEKİLLERİNİN İMZALARININ İZİNSİZ KULLANILDI
Atik, para aktarımında milletvekillerinin imzalarının rızaları dışında kullanıldığını ve sahte belgelerden yararlanıldığını canlı yayında anlattı. Milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılarak bir fon oluşturulduğunu belirten Atik, bu bütçedeki paranın evrakta sahtecilik yoluyla zimmete geçirildiğini söyledi.
Atik,
“Bu parayı sahte belgelerle, evrakta sahtecilik yaparak kendi zimmetlerine geçirmişler. Parayı olduğu gibi yeni partiye götürmüşler”ifadelerini kullandı.
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