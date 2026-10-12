İhraç edilen teğmenler: 'Sırtımızdan bıçaklandık ama pişman değiliz'
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, YouTube’da katıldıkları yayında yaşadıkları süreci ilk kez anlattı. Olayların ardından yalnız bırakıldıklarını ve sırtlarından bıçaklandıklarını dile getiren teğmenler, başlarına gelenlere rağmen "Yine olsa yine yapardık, içimizde tek bir duygu olmadı: Pişman olmak" ifadelerini kullandı.
"Sattılar bizi... Her duyguyu yaşadık ama pişman olmadık"
"Onlar" isimli YouTube kanalına konuk olan Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, mezuniyet sonrası ihraç kararına kadar uzanan süreci değerlendirdi. Tören bittiğinde bu tarz bir yaptırımla karşılaşacaklarını öngörmediklerini belirten İzzet Talip Akarsu, sunucunun "Yine olsa o yemini eder miydiniz?" sorusuna tereddütsüz 'Yaparım' cevabını verdi.
Süreç boyunca ciddi bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ve ortada bırakıldıklarını vurgulayan Ebru Eroğlu ise duygularını şu sözlerle aktardı: 'Bu süreçte bir sürü duyguyu tattık; hayal kırıklığı, acı, ağlamak da oldu, çok gülmek de oldu. Sırtımızdan bıçaklandığımızı da hissettik ama çok güçlü bağlar da kurduk. Dediğim gibi tüm duyguları yaşadık ama tek bir duygu yaşamadık: Pişman olmak.'