Manisa'daki feci kazadan canlı kurtulan vatandaş ihmaller zincirini anlattı: Yedek şoför 'Geri gideceksin' dedi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasının ardından korkunç detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi de yaralanmıştı. Kazada aynı otobüste yanında oturan eşi Hatice Eryılmaz'ı kaybeden ve kendisi de yaralanan 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nde facianın perde arkasını açıkladı.

"YEDEK ŞOFÖR 'GERİ GİDECEKSİN' DEDİ"

Mustafakemalpaşa'dan sabah saatlerinde yola çıktıklarını belirten Süleyman Eryılmaz, seyahat esnasında yaşanan imha ve ihmaller zincirini şu sözlerle aktardı:

"Akhisar'a dönecekti, dönemedi. Ya yolu bilmiyor ya unuttu. Bu sefer yedek şoför onu durdurdu. Durdurunca geri geri gitmesini söyledi. Geri geri gitti. O arada ne oldu bilmiyorum, arkadan gelen tır herhalde bize vurdu."

EŞİNİ YANI BAŞINDA KAYBETTİ

Otobüsün arka kapısına yakın 22-23 numaralı koltuklarda oturduklarını ve eşinin cam kenarında olduğunu aktaran Eryılmaz, "Otobüs yan yatınca nasıl oldu bilemiyorum. O arada hanım vefat etmiş. Beni almışlar, buraya hastaneye getirmişler. Benim bildiğim bu kadar" diyerek yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

Katliam gibi kazanın ardından harekete geçen jandarma ve emniyet ekipleri, hastanedeki ilk tedavileri tamamlanan tur otobüsü sürücüsü M.A., yedek şoför ve aynı zamanda otobüsün sahibi olan M.Y. ile çekici sürücüsü H.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat devam ediyor.