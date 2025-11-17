WhatsApp’tan dev adım: Diğer mesajlaşma uygulamalarıyla sohbet başlıyor

Meta, Avrupa’daki WhatsApp kullanıcıları için uzun süredir beklenen büyük bir yeniliği devreye alıyor. Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’na (DMA) uyum kapsamında, WhatsApp artık farklı mesajlaşma uygulamalarıyla doğrudan iletişim kurmayı mümkün hâle getirecek. Böylece kullanıcılar, WhatsApp içinden diğer platformlardaki kişilerle mesajlaşabilecek.





WhatsApp artık diğer platformlarla konuşabiliyor

Yeni entegrasyon modeli, WhatsApp’ın BirdyChat ve Haiket gibi uygulamalarla doğrudan mesaj alışverişi yapmasına imkan tanıyor. Meta, yapılan testlerin başarıyla sonuçlandığını ve özelliğin Avrupa genelinde kademeli olarak aktif edildiğini duyurdu. Bu adım, WhatsApp'ın kapalı ekosistem yapısını ilk kez büyük ölçüde açtığı bir dönüşüm olarak görülüyor.





Mesaj, ses, video ve dosya gönderimi desteklenecek

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden farklı platformlardaki kişilere yalnızca metin değil; sesli mesaj, video ve dosya da gönderebilecek. Böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan iletişim tek bir çatı altında toplanmış olacak. Grup sohbetlerinin ise ilerleyen dönemde desteklenmesi bekleniyor.





Özellik tamamen isteğe bağlı olacak

WhatsApp, üçüncü taraf sohbet özelliğini zorunlu tutmayacak. Kullanıcılar, dilerlerse Ayarlar bölümünden entegrasyonu aktif hale getirebilecek, istemeyenler ise mevcut WhatsApp deneyimine devam edebilecek. Bu esneklik, platformun kullanıcı tercihlerini ön planda tuttuğunu gösteriyor.





Güvenlikte taviz yok: Uçtan uca şifreleme şartı

Meta, entegrasyona katılacak tüm mesajlaşma servisleri için aynı güvenlik seviyesini şart koşuyor. Üçüncü taraf uygulamalar, WhatsApp’ın sunduğu uçtan uca şifrelemeyi karşılamadıkça sisteme dahil olamayacak. Böylece platformlar arası iletişimde güvenlik standartları korunmuş olacak.





Avrupa’da bildirimler yakında görünecek