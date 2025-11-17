Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
WhatsApp’tan dev adım: Diğer mesajlaşma uygulamalarıyla sohbet başlıyor

WhatsApp’tan dev adım: Diğer mesajlaşma uygulamalarıyla sohbet başlıyor

23:3717/11/2025, Pazartesi
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
WhatsApp’tan dev adım: Diğer mesajlaşma uygulamalarıyla sohbet başlıyor
WhatsApp’tan dev adım: Diğer mesajlaşma uygulamalarıyla sohbet başlıyor

Meta, Avrupa’daki WhatsApp kullanıcıları için iletişim alışkanlıklarını değiştirecek büyük bir yeniliği hayata geçiriyor. Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’na uyum kapsamında WhatsApp, artık üçüncü taraf mesajlaşma servisleriyle doğrudan iletişim kurma özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu sayede kullanıcılar, farklı platformlardaki kişilerle WhatsApp'tan ayrılmadan sohbet edebilecek.

Meta, Avrupa’daki WhatsApp kullanıcıları için uzun süredir beklenen büyük bir yeniliği devreye alıyor. Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’na (DMA) uyum kapsamında, WhatsApp artık farklı mesajlaşma uygulamalarıyla doğrudan iletişim kurmayı mümkün hâle getirecek. Böylece kullanıcılar, WhatsApp içinden diğer platformlardaki kişilerle mesajlaşabilecek.


WhatsApp artık diğer platformlarla konuşabiliyor

Yeni entegrasyon modeli, WhatsApp’ın BirdyChat ve Haiket gibi uygulamalarla doğrudan mesaj alışverişi yapmasına imkan tanıyor. Meta, yapılan testlerin başarıyla sonuçlandığını ve özelliğin Avrupa genelinde kademeli olarak aktif edildiğini duyurdu. Bu adım, WhatsApp'ın kapalı ekosistem yapısını ilk kez büyük ölçüde açtığı bir dönüşüm olarak görülüyor.


Mesaj, ses, video ve dosya gönderimi desteklenecek

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden farklı platformlardaki kişilere yalnızca metin değil; sesli mesaj, video ve dosya da gönderebilecek. Böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan iletişim tek bir çatı altında toplanmış olacak. Grup sohbetlerinin ise ilerleyen dönemde desteklenmesi bekleniyor.


Özellik tamamen isteğe bağlı olacak

WhatsApp, üçüncü taraf sohbet özelliğini zorunlu tutmayacak. Kullanıcılar, dilerlerse Ayarlar bölümünden entegrasyonu aktif hale getirebilecek, istemeyenler ise mevcut WhatsApp deneyimine devam edebilecek. Bu esneklik, platformun kullanıcı tercihlerini ön planda tuttuğunu gösteriyor.


Güvenlikte taviz yok: Uçtan uca şifreleme şartı

Meta, entegrasyona katılacak tüm mesajlaşma servisleri için aynı güvenlik seviyesini şart koşuyor. Üçüncü taraf uygulamalar, WhatsApp’ın sunduğu uçtan uca şifrelemeyi karşılamadıkça sisteme dahil olamayacak. Böylece platformlar arası iletişimde güvenlik standartları korunmuş olacak.


Avrupa’da bildirimler yakında görünecek

Meta, Avrupa’daki kullanıcıların birkaç hafta içerisinde WhatsApp Ayarları bölümünde yeni bir bilgilendirme göreceğini açıkladı. Bu bildirim, yeni özelliğin nasıl çalıştığını ve hangi uygulamalarla entegre kullanılabileceğini detaylandıracak. İlk aşamada yalnızca Android ve iOS’ta kullanılabilen özellik, masaüstü ve tablet sürümleri için daha sonra yayınlanacak.

#whatsapp
#meta
#mesajlaşma uygulamaları
#üçüncü taraf mesajlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı