Soru: Yaklaşık 3000 yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?

A: Sağ kol

B: Kafatası

C: Ayak parmağı

D: Azı dişi





Dünyanın en eski protezi

Mısır’da bir kadın mezarında bulunan 3000 yıllık ahşap baş parmağın, insanlık tarihindeki en eski protez olduğu düşünülüyor. Diğer uzmanlarla birlikte çalışan Basel Üniversitesi Antik Mısır Bilimcileri, ahşap ayak parmağını yeniden değerlendiriyor.

Neredeyse 3.000 yaşında olduğu tahmin edilen buluntu, Luksor yakınlarındaki Şeyh’Abd el-Qurna Nekropolü’nde bir kadın mezarında bulundu.





Eşsiz buluntuyu modern mikroskop ve X-ray teknolojisi ile bilgisayar tomografisi kullanarak inceleyen uluslararası ekip, ahşap ayak parmağının bir rahibin kızı olduğu düşünülen sahibinin ayağına uyması için birkaç kez düzeltildiğini tespit etti. Aralarında Kahire’deki Mısır Müzesi’nden uzmanların ve Zürih Üniversitesi’ndeki Evrimsel Tıp Enstitüsü’nden uzmanların da yer aldığı araştırmacılar, ayrıca kullanılan materyali ve yüksek oranda gelişmiş protezlerin üretildiği yöntemi de tespit ettiklerini belirtiyorlar.





MÖ 1. binyılın başlarında yapıldığı düşünülen bu ahşap ayak parmağı, insan fizyonomisine çok aşina olan bir zanaatkârın becerilerini kanıtlıyor. Zamanın teknik uzmanlığı özellikle protez uzantısının hareket kabiliyetinde ve kemer kayışının sağlam yapısında gözlemleniyor. Titiz bir ustalıkla zahmetli bir şekilde yapıldığı belli olan bu protez, aynı zamanda sahibinin doğal görünüme ve rahatlığa verdiği önemi de gösteriyor.







