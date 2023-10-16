17 Ekim Salı tüm yurtta hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Salı günü 6 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. 18 Ekim Çarşamba günü ise neredeyse yurdunun tamamı için alarm verildi. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Kuvvetli sağanağın bu akşam birçok ilde etkili olması bekleniyor. Peki yarın yağış var mı? İşte tüm ilde 5 günlük hava durumu tahminleri.
YARI HAVA NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?
Orta Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması beklenen yağışların etkisinin, yarın sabaha karşı azalacağı ve öğlene kadar süreceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Gece ve yarın sabah Doğu Karadeniz’de Rize ve Artvin’de su baskınlarına dikkat edilmesi konusunda uyarı geldi.
Önümüzdeki 4 gün sıcaklıklar düşecek ancak Cuma gününden itibaren tekrar yükselecek.
KAR UAYRISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis Hakkari ve Muş’ta sabah saatlerinden, Van’da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.
TOZ TAŞIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
Öte yandan Meteoroloji yayınladığı hava durumu haritasında çarşamba günü yurdun tamamında sağanak, yağmur, kuvvetli yağmur görüleceğini duyurdu.
TÜM İLLERDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Adana’nın ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26