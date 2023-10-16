Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Salı günü 6 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. 18 Ekim Çarşamba günü ise neredeyse yurdunun tamamı için alarm verildi. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Kuvvetli sağanağın bu akşam birçok ilde etkili olması bekleniyor. Peki yarın yağış var mı? İşte tüm ilde 5 günlük hava durumu tahminleri.

YARI HAVA NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak, Samsun 'un doğusu, Ordu ile Giresun çevrelerinde, Trabzon 'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

Orta Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması beklenen yağışların etkisinin, yarın sabaha karşı azalacağı ve öğlene kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Gece ve yarın sabah Doğu Karadeniz’de Rize ve Artvin’de su baskınlarına dikkat edilmesi konusunda uyarı geldi.

Önümüzdeki 4 gün sıcaklıklar düşecek ancak Cuma gününden itibaren tekrar yükselecek.

KAR UAYRISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis Hakkari ve Muş’ta sabah saatlerinden, Van’da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

TOZ TAŞIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji yayınladığı hava durumu haritasında çarşamba günü yurdun tamamında sağanak, yağmur, kuvvetli yağmur görüleceğini duyurdu.

TÜM İLLERDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Adana’nın ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya , Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26







